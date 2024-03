Alvaro Soler diventa papà | ecco chi è sua moglie e l’annuncio della gravidanza su Instagram

Cicogna in volo per Alvaro Soler . Il cantante spagnolo ha annunciato sui social network la gravidanza della moglie Melanie Kroll, sposata un anno fa. Per ... (dilei)

Alvaro Soler diventerà papà, l'annuncio in un video con la moglie: Un lieto evento in vista per Alvaro Soler e la sua sposa Melanie Kroll: la coppia aspetta il primo figlio. Lo hanno annunciato con un dolce video pubblicato su Instagram, in cui si vedono i due seduti ...tgcom24.mediaset

Il cantante fa un annuncio inaspettato, fan commossi: diventerà papà: Alvaro Soler ha un bellissimo annuncio da dare a tutti i suoi fan con un video dolcissimo: i follower ne sono entusiasti ...bigodino

Alvaro Soler presto papà: la moglie Melanie Kroll è incinta: Alvaro Soler e la moglie Melanie Kroll hanno annunciato con un video postato sul loro account Instagram che presto diventeranno genitori ...rumors