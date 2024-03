Alunna con niqab a scuola | l’USR | “La scuola deve favorire l’inclusione e il rispetto delle differenze”

Una terribile storia di violenza accaduta in provincia di Gorizia dove due maestre di una scuola dell’infanzia sono state arrestate in quanto gravemente ... (thesocialpost)

Un mazzo di fiori sul banco rimasto vuoto , un minuto di raccoglimento nel cortile della scuola, durante la pausa per la ricreazione. È stata ricordata così, ... (orizzontescuola)

A Pordenone, una bambina di 10 anni , immigrata di seconda generazione e nata in Italia, si è presentata a scuola con il niqab, il velo islamico che lascia ... (orizzontescuola)

Il sottosegretario all'Istruzione: "A Ostiano una scuola all'avanguardia": In ogni singola classe gli alunni hanno presentato progetti, strumenti, laboratori e percorsi di quello che è un apprendimento dinamico e stimolante in ogni singola materia. Da quelle più classiche a ...laprovinciacr

Scuola, aggressioni contro i prof in aumento: «Gli alunni le filmano per i social. Colpa delle famiglie e di docenti meno autorevoli»: Episodi di violenza ai danni insegnanti (e compagni) e insulti choc. La violenza contro i docenti non accenna a diminuire: da inizio anno scolastico uno studente su cinque ha assistito ad almeno ...leggo

Napoli, «Energia al cubo» nelle scuole ha raccolto più di 1800 chili di pile esauste: Si è appena conclusa l’edizione 2023 di «Energia al cubo», l’iniziativa di sensibilizzazione per il corretto conferimento delle pile esauste promosso nelle ...ilmattino