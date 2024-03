Altra valanga in Valle d’Aosta | torna la neve sul Vesuvio Previsioni meteo | settimana di maltempo tra pioggia e fiocchi bianchi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo 2024 – Ancora unaind'Aosta. Dopo quella che ieri è caduta sulla strada regionale 44 delladel Lys, nel comune di Gaby, ostruendo anche l'ingresso di una galleria, nella notte un'è scesa sulla strada regionale della val di Rhêmes. Isolato il comune monte della vallata, Rhêmes-Notre-Dame, che conta circa 80 residenti oltre ai turisti. "Non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose. Il distacco è avvenuto in frazione Mélignon e la strada è stata chiusa più a, in frazione Frassiney", spiega la sindaca Nella Therisod. Restano isolati l'altadi Gressoney (dove si trovano circa 4.500 persone) e il comune di Cogne, per la chiusura della strada regionale a titolo preventivo (quasi 2.000 persone). Isolata per il pericolo di caduta ...

