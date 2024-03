Almatò – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 4 marzo 2024)Via Augusto Riboty, 20/c – 00195Telefono: 06/69401146 Sito Internet: www.almato.it Tipologia: creativa Prezzi: menù degustazione: 75/100/120€, antipasti 22/26€, primi 20/27€, secondi 35/38€, dolci 14€ Chiusura: Domenica e Lunedì, tranne il primo Lunedì del mese OFFERTA, ovvero le iniziali di Alberto Martelli, Manfredi Custureri e Tommaso Venuti, i tre soci che hanno aperto questo locale a due passi da Piazzale Clodio. Tommaso è anche lo chef, mentre in sala c’è il simpatico e bravo Riccardo Robbio, maître e sommelier che ha diverse esperienze importanti alle spalle, come Pipero, l’Hassler e La Pergola. La cucina è di stampo creativo e, a nostro avviso, ancora alla ricerca di una vera e propria identità, con alcuni piatti interessanti e ben riusciti, come l’ottimo risotto con arancia e cioccolato di ...