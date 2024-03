Alluvione | accordo per la ricostruzione nei territori colpiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Firenze, 4 marzo 2024 –di collaborazione tecnico-scientifica e di supporto per le attività legate alla stesura e alla verifica dei Piani speciali per ladopo l’che a novembre ha colpito la Toscana e non solo. Oggi, nella sede del Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Straordinario di Governo allasulo delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e il direttore generale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), Maria Siclari, hanno siglato il documento che durerà fino al 30 giugno 2024. In sostanza l’iniziativa mira a sviluppare forme di collaborazione volte a una maggiore mitigazione del rischio idraulico nei ...