“Allora facciamo così” Grande Fratello | l’accordo tra Beatrice e Simona | vogliono farla fuori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) La nuova puntata delsi avvicina sempre di più e c’èattesa tra il pubblico. Per le sorti di Marco Maddaloni, certo, ma anche per gli “altarini” che tireràAlfonso Signorini. E chissà se parlerà anche di questo rapporto che si è venuto a creare traLuzzi eTagli. Le due sono diventate molto amiche nella casa e nelle ultime ore si sono confidate su quello che pensano di alcuni coinquilini. E hanno anche fatto un accordo. Accordo di cui ne farà le spese Greta Rossetti, motivo per cui sua mamma, Marcella Bonifacio, si è arrabbiata e non poco. Ma andiamo con ordine. Nel dettaglio, l’attrice ha voluto manifestare il suo dissenso nei riguardi di Greta e svelato alla showgirl che nel caso in cui al prossimo televoto eliminatorio dovesse uscire ...