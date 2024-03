Allo United tollerano troppo facilmente la mediocrità Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il Manchesterperde l’ennesimo derby contro il City di Guardiola. Eppure il match era iniziato nel migliore dei modi per la squadra di Ten Hag. Al nono minuto Rashford ha scaraventato il pne in rete da fuori aria. Poi però è arrivato il buio. L’attaccante delloeclissato da Walker, Bruno Fernandes irritante come al solito, Antony praticamente inutile e Amrabat, quel fenomeno della Fiorentina, ridoto a un mediano di provincia. Suo il banale errore che fissa il risultato sul 3-1 per il City. Rashford è come lo, un enigma complicato da risolvere Rashford è l’emblema dello, un enigma complicato da risolvere. Lo scrive il: “Al fischio finale, Marcus Rashford difficilmente somigliava a un giocatore che aveva segnato uno dei più grandi gol di ...