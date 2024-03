Allegri polemico | «Ogni anno di questo periodo nasce la questione Allegri Non esiste»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata al Maradona contro il Napoli Le parole del Napoli «Stasera i ragazzi hfatto veramente una buona partita. È normale, sono tutti passaggi di crescita. Bisogna trovare maggiore equilibrio. Siamo ancora secondi in classifica e abbiamo ancora 11 partite da giocare» Sulla scelta di Alcaraz «Avendo fuori alcuni giocatori Alcaraz era una scelta obbligata, ha fatto una buona partita. È stato bello vedere la squadra che si è aiutata. Loro occasioni nitide davanti alla porta non ne havute» Un rimpianto? «Bisogna migliorare su tante cose e bisogna fare esperienza giocando tante partite. Così saremo più svegli nelle occasioni come quelle di stasera del fallo da rigore e della ribattuta di Raspadori. Il ...