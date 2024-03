Allarme Ue sul gas | Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lo spettro della crisi energetica torna ad agitare il Vecchio Continente. E l’Ue deve essere pronta" per le forniture di gas, tracciando la sua rotta per salvare il prossimo inverno. L’avvertimento netto di Bruxelles, contenuto in un documento interno rivolto ai Ventisette, richiama l’attenzione sulla scadenza prevista a fine anno dell’accordo quinquennale siglato da Mosca e Kiev nel 2019 per garantire il transito dei flussi verso i Paesi membri. Un contratto che il governo di Volodymyr Zelensky ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di rinnovare. E che Palazzo Berlaymont dà per scontato finisca. Unodavanti al quale le forniture all’Europa dalla Russia – ora ridotte al 15% – scenderanno di un ulteriore 5% e che, sommato all’annuncio dell’Opec+ di estendere i tagli alla ...