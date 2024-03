Allarme maltempo in tutta Italia | nuova settimana di piogge

(Di lunedì 4 marzo 2024) È un’altradi pioggia equella che è cominciata il 4 marzo. Alla perturbazione appena arrivata, ne seguirà un’altra martedì 5 marzo. Porteràsul’, neve e temperature più basse, sebbene in linea con quelle tipiche di questo periodo dell’anno. “È appena arrivata sull’unaperturbazione, che si sta facendo sentire a partire da Nord-Ovest e che si estenderà verso Est. Porterà pioggia da Nord a Sud su tutte le Regioni” ha detto all’Ansa il meteorologo di Meteo.it, Andrea Giuliacci. Secondo lui ci saranno “intermittenti, ma bagneranno tutto il Paese. Poi la situazione migliorerà a partire dal Nord, mentre al Centro e a Sud continuerà a essere nuvoloso e piovoso“. È intanto allerta arancione in ...

