Alla Camera un convegno sull’indipendenza energetica Coronas | “Rendere più competitive le nostre imprese”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Fiumicino, 4 marzo 2024 – “Il 29 febbraio ho partecipato con grande interesse ad un, che si è svoltodei Deputati, intitolato ‘Indipendenzadal 2050. La parola alle: come riuscirci‘. Il tema dell’autonomia, negli ultimi anni, è infatti diventato di primaria importanza. Ringrazio Paolo Barelli per avermi invitato a partecipare”. A parlare è Alessio, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, il quale ha partecipato all’incontro. Presenti, per i saluti introduttivi, il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il presidente dei Deputati di Forza Italia Paolo Barelli, ed il responsabile Dipartimento Energia di Forza Italia Luca Squeri, oltre che tutti gli Amministratori Delegati ...