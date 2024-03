Alitosi e metilmercaptano | attenzione ai batteri che lo formano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 4 marzo 2024) È un problema. Per se stessi e per gli altri. Un alito cattivo rischia di tenere lontane le persone. Ovviamente l’igiene orale è fondamentale, visto che sicuramente una bocca in cui il cibo ristagna e le gengive o i denti non sono correttamente protetti favorisce l’insorgenza dell’. Ma sempre di più la scienza si sta orientando anche su componenti indipendenti dal nostro stile di vita, come ipresenti nel microbiota della bocca. In questo senso va una ricerca apparsa su mSystems, che fa pensare come una particolare combinazione dipresenti nella nostra bocca potrebbe essere responsabile della produzione di odori molto sgradevoli. I composti alla base dell’Lo studio è stato condotto da scienziati dell’università giapponese di Osaka. Dall’incontro “pericoloso” di due specie ...