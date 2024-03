Alfa e Roberto Vecchioni | esce la nuova versione di ‘Sogna ragazzo sogna’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 4 marzo 2024) Li abbiamo visti duettare insieme nella serata di venerdì al Festival di Sanremo 2024. Ora, l’emozionante Sognasogna diconsulle piattaforme digitali. Ladel celebre brano (Artist First e DM Produzioni) del cantautore milanese è, infatti, disponibile all’ascolto da mercoledì 6 marzo. Un inno alla vita datato 1999 e valido oggi quanto allora, quandoancora non era nato. Cover da Ufficio Stampa Sognasogna continua a essere un sentito incitamento ai ragazzi a non arrendersi mai e ad affrontare con coraggio tutte le sfide che la vita mette davanti. Ed è esattamente ciò che il giovane artista vuole comunicare ai suoi coetanei anche grazie alla strofa inedita che ...