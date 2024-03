“Alessio | più chiaro di così” Grande Fratello | giochi finiti per Anita Per lei momento no

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024), gesto amarissimo perda parte di. Una sentenza. È successo poco fa in sala da pranzo: lui era seduto a mangiare, lei invece andava verso la cucina con un piatto in mano. A quel puntoha fatto una mossa con le mani accompagnata da una esclamazione netta riferita alla ragazza.non si è accorta di niente, ma adesso bisognerà capire se questa clip verrà mostrata nel corso della puntata di stasera, 4 marzo, da Alfonso Signorini. In quel casocome reagirà? Telespettatori increduli da quanto successo poco fa nella casa di Cinecittà. Tra i due giovani concorrenti sembrava ci fosse del tenero.non si è nascosta: “Provo interesse per”. Anche lui sembrava convinto: “Al cuor non ...