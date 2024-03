Alessio Falsone ha mentito su Anita? I video lo smascherano e il web lo accusa di essere uno stratega

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dubbi sul conto di. Il pubblico da casa inizia ad avere qualcosa da ridire sul suo conto e sul suo reale interesse per: il concorrente ha? Finora il ragazzo ha lasciato intendere chiaramente diinteressato alla Olivieri, ma qualcosa non torna ed a smascherarlo ci sarebbero deiche, secondo gli spettatori, sarebbero la chiara dimostrazione del contrario.hasul suo interesse per? Durante una conversazione in sauna con Paolo,aveva confidato all’inquilino diinteressato adma al tempo stesso di esserne frenato per via della presenza del fidanzato della gieffina. Un altro ...

Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera: I due, ormai, non trascorrono più il tempo insieme come prima. La stessa Anita che, nelle ultime ore, ha rivelato di essere in difficoltà per il rapporto con Alessio Falsone che pare piacerle ...ilgiornale

Grande Fratello, Anita e Giuseppe: la crisi degli Anibaldi raccontata da Letizia, Perla e Greta: Secondo la fotografa, la Olivieri, come ha confermato la stessa Anita, non si sente vincolata ad Edoardo, per questo si è avvicinata ad Alessio, anche perché Anita, secondo Letizia, è presa da Falsone ...movieplayer

Grande Fratello, le anticipazioni della quarantunesima puntata: la decisione di Marco Maddaloni dopo il lutto: Questa sera ennesimo appuntamento con una nuova puntata di Grande Fratello. Il reality show condotto come sempre da Alfonso Signorini, ...isaechia