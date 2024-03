Alessia Pifferi | nuova udienza del processo | parla lo psichiatra che l’ha giudicata capace di intendere e volere

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano – È iniziata intorno alle 10 di oggi lunedì 4 marzo l’dela carico di, la mamma che ha lasciato morire di stenti la sua bimba Diana di 18 mesi. La donna è in aula, difesa dal sua avvocataPontenani che ha subito chiesto il rinvio dell’per poter analizzare il contenuto della relazione depositata dalloincaricato dal tribunale Elvezio Pirfo. Il presidente Ilio Mannucci Pacini ha deciso di sentire il Pirfo e poi decidere sull'istanza difensiva. Lo stessoha così esposto in aula la relazione che smonta la attendibilità dei risultati del test effettuato delle due psicologhe del carcere di San Vittore da cui emerge che laaveva il quoziente intellettivo ...

