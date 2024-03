Alessia Pifferi è imputata per l'omicidio della figlia Diana di quasi 18 mesi, morta di stenti, sola in casa per sei giorni. " Alessia Pifferi non è il male ... (iltempo)

“Alessia Pifferi non ha disturbi cognitivi”: lo psichiatra Pirfo conferma in tribunale la sua perizia: Nella giornata di oggi, lunedì 4 marzo, si è svolta una nuova udienza per il caso di Alessia Pifferi. È stato ascoltato lo psichiatra Elvezio Pirfo, che ha svolto la perizia psichiatrica superpartes ...fanpage

Pifferi, oggi in aula per discutere la perizia su Alessia: Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...libero

Caso Pifferi, perché all'udienza di domani la difesa chiederà il rinvio: È prevista per domani, 4 marzo, l’udienza del processo a carico di Alessia Pifferi. Ma l’avvocata Alessia Pontenani (anche lei indagata nell’indagine bis) ha annunciato che chiederà il rinvio. Secondo ...milanotoday