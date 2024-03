Alessandro Cattelan | “Sanremo? Lo farei per mia nonna Da quando faccio la seconda serata pensa che sia disoccupato perché non mi vede”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nel totonomi sul prossimo conduttore del Festival dic’è anche lui:, che ospite a Domenica In, interrogato su questo punto da Mara Venier, spiega di non volersi tirare indietro qualora l’azienda decidesse di affidare a lui il delicato compito di succedere ad Amadeus. “Non so niente” precisa subito il conduttore, salvo poi aggiungere: “è un’istituzione, se qualcuno ti chiama non ci devire rispondi presente e vai“. E ancora: “È una cosa gigantesca, soprattutto per me che ho sempre tenuto un profilo diverso e ho un altro tipo di esposizione che non è quella del quotidiano; è un lavoro che è bello affrontare come una sfida, come un gioco”.chiude il discorsocon una postilla divertente: “Sai per cosa sarebbe bello ...