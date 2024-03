Alessandra Brescianini nuova responsabile dell’area medica di Amgen per sviluppare terapie innovative

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo 2024 –Italia, filiale dell’azienda americana leader globale nelle biotecnologie mediche, ha unadella direzione. È, che subentra in questo ruolo a Maria Luce Vegna, che conclude il suo percorso professionale in azienda., laurea in Medicina, Università degli studi di Brescia, ha praticato la professionein Francia in ematologia clinica, presso le strutture ospedaliere e universitarie di Marsiglia. Approda innel 2014, prima comel advisor ematologia, con incarichi di responsabilità crescente in Francia, in seguito con ruoli internazionali in Svizzera. In questo periodo, ...