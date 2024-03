Al via le semifinali di andata di Coppa Italia con la Juventus che proverà a difendere il titolo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Domenica 3 Marzo si disputeranno le gare didelledellaFrecciarossa con la, squadra detentrice del, chiamata ail trofeo dall’attacco delle agguerrite rivali Roma, Fiorentina e Milan.Domenica 3 Marzo Milan- Roma ore 12.30 Fiorentina –15.00 Alle 12.30 allo stadio Vismara il Milan ospiterà la Roma, con le rossonere che accedono per la quinta volta in semifinale, avendo disputato una finale. Le capitoline, inseguono invece la quarta finale consecutiva, avendo centrato il trofeo nell’edizione 2020-21. Nei 18 incontri precedenti il bilancio è favorevole alle milanesi che hanno totalizzato 7 vittorie contro i 6 ...

