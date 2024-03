Al Teatro Petrarca di Arezzo in scena Goldoni con “Il Giuocatore”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – Un vivido studio di caratteri, tratteggiati con brio e precisione, che compongono il ritratto di un’intera società, con le sue virtù e, soprattutto, i suoi vizi. Sabato 9 marzo ore 21.00 aldi(via Guido Monaco 12), nell’ambito della programmazione nata dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023), Fondazione Guido d’e Comune di, andrà in“Il” – una delle “sedici commedie nuove” che Carlo, sul finire del carnevale del 1750, si impegna a scrivere in un solo anno per sfida col pubblico veneziano dando vita a capolavori come “La bottega del ...