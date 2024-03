Al Kilometro Rosso parola ai protagonisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) AFFRONTARE LA SFIDA della sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso l’innovazione e lo sviluppo tecnologico. È quello che stanno facendo le imprese industriali del distretto materie plastiche e gomma del Sebino, nella Bergamasca, ritenuto uno dei più performanti del Paese per redditività, patrimonializzazione e competitività sui mercati internazionali. Passa da qui il nuovo appuntamento con "QN Distretti. Le sfide dei territori e idelle filiere", il ciclo di incontri promosso dalle testate del gruppo Monrif per approfondire l’impatto socio-economico delle principali filiere di produzione regionali, indubbio punto di forza del sistema produttivo italiano. Domani alle 17, all’Auditorium Confindustria di Bergamo (– Gate 5), in via Stezzano 87, QN incontrerà i...