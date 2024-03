Al Centro Commerciale Campania Mr Rain il 7 marzo incontra i fan

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Mrarriva aldi Marcianise giovedì 7alle 17,30 ei suoi fan in Piazza. Dal palco del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Due altalene”, Mrarriva aldi Marcianise, in provincia di Caserta. Giovedì 7alle 17:30 l’artistai suoi fan in Piazza