(Di lunedì 4 marzo 2024) Narra la leggenda che il prode condottiero Saladino fosse solito rispondere con un ambiguo “tutto e niente” a chi gli chiedeva quale fosse il valore di Gerusalemme. Il significato di quelle parole era alla vista di tutti, ma alla portata di pochi: Gerusalemme era tutto per un credente, non valeva nulla per un ateo. Città InsideOver.