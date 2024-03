Agliana | muore a 29 anni nell’auto finita fuori strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024)(Pistoia), 3 marzo 2024 – Tragedia della. Un 29enne di Quarrata è morto dopo essere uscito dicon la sua auto. Si tratterebbe di un incidente senza altri veicoli coinvolti se non l’auto del ragazzo, una utilitaria bianca. L’auto èoltre un argine rovesciandosi. E’ accaduto in via De Gasperi, di fronte a un supermercato. La gente della zona ha dato l’allarme. A intervenire, un’ambulanza della Misericordia di. All’arrivo dei soccorritori il ragazzo era già morto, dentro il mezzo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i carabinieri. Si cerca di capire cosa sia accaduto. Laera bagnata per la pioggia caduta in queste ore.