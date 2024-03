Aggredito dal branco. Pestato e rapinato a 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) A diciassette, si è trovato da solo contro quattro. In pieno centro, in una zona dove, malgrado l’ora tarda, di sabato sera ancora qualcuno in giro c’era. Ma nessuno, neppure i suoi amici, sono riusciti ad aiutarlo. Erano le 4 del mattino, quando in via Nazario Sauro il ragazzo è stato accerchiato dal gruppo di coetanei, descritti come di origine nordafricana. Mentre tre lo tenevano fermo e gli frugavano addosso e nelle tasche, l’altro lo prendeva a pugni in faccia. L’aggressione è terminata quando la banda è riuscita a strappare al ragazzino il borsello, con dentro il cellulare e il portafogli. Stava intanto passando nella strada una pattuglia del commissariato Due Torri San Francesco: la vittima, appena ha visto i lampeggianti blu, è subito corsa a chiedere aiuto agli agenti, raccontando loro quanto era appena accaduto, descrivendo i responsabili della rapina ...