Affari Tuoi | esiste davvero? | la regola del dottore scatena il sospetto

(Di lunedì 4 marzo 2024) Finale con sorpresa ad, nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Al centro dello studio, col pacco 11, le gemelle Sara e Rita da Montefalcone, in rappresentanza quindi delle Marche. Quando sono rimaste con 0 euro da una parte e 15mila e 100mila dall'altra, le due hanno deciso di rifiutare l'offerta deldi 25mila euro. A quel punto hanno eliminato il pacco più basso, quello da 0 euro. "Questa è una situazione che ilama - ha commentato il conduttore, Amadeus - non ci sta capendo niente, dove sono i 100mila euro?". Poi, al telefono, ha riferito ciò che ilgli ha detto: "Lui dice: io già temo le sorelle, le gemelle ancora di più". A quel punto ilha chiesto se le due concorrenti avessero qualche richiesta. E Sara ha proposto 50mila ...

