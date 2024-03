Affari Tuoi | Amadeus non può farlo con tutti | il regolamento parla chiaro | ecco il ruolo speciale di questa regione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 4 marzo 2024) Adsono diverse le regole di cui i telespettatori non sono a conoscenza, conche non puòsempre: il. Uno dei quiz show più amati dal pubblico italiano è sicuramentecondotto da. La trasmissione ogni giorno riesce ad intrattenere milioni di telespettatori che sono legati al format di Rai 1. Sono diversi i colpi di scena che caratterizzano il programma della rete ammiraglia, con delle chicche che spesso vengono ripostate sui social proprio dal pubblico a casa. Nel corso degli ultimi anni sono sempre di più i programmi Rai in grado di creare dibattiti sui social network. In pochi conosconoregola della trasmissione – (Credits: Ansa Foto) – (Cityrumors.it)Tutto ciò anche ...