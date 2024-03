AEW | Toni Storm difende il titolo a Revolution

(Di lunedì 4 marzo 2024) Questa notte a AEWsu B/R Live e Triller TV,ha difeso ilMondiale Femminile AEW dopo aver sconfitto Deonna Purrazzo. Questo è stato il sesto incontro del pay-per-view della All Elite Wrestling a Greensboro, North Carolina. Dopo i giochi psicologici effettuati da Anna May, The Timeless ha ottenuto un notevole vantaggio intrappolando la sua avversaria con vari colpi al corpo. The Virtuosa ha risposto con delle prese al braccio prima di ricevere un Hip Attack. La sfidante ha risposto con un Frog Splash fuori dal ring seguito da un Fujiwara Armbar. Solo l’aiuto di The Butler e Mariah ha impedito all’arbitro di vederearrendersi sotto i colpi della virtusola.sul finale ha colpito l’avversaria con il suo Piledriver e ottenere la vittoria per ...

