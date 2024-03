Aeroporto | notti impossibili

(Di lunedì 4 marzo 2024) È uno scandalo dover essere obbligati a trascorrere una domenica sotto un vero e proprio "bombardamento" di rumore di aerei sul quartiere Navile a Bologna. Non c'è possibilità di riposo e sottoposti ad un'ansia e ad uno stress continui, dalla mattina alla sera/notte, Non si può andare avanti così. Silvia Facciolo

Turismo, Italia in ripresa ma Spagna e Turchia fanno meglio anche grazie ai mega-aeroporti: I concorrenti nel Mediterraneo europeo hanno già recuperato i livelli pre-pandemia e i loro scali aeroportuali compaiono nella “top five” del continente ...ilsole24ore

Tangenziale chiusa di notte per due giorni: ecco quando: Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 23:00 di venerdì 1 alle 6:00 di sabato 2 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Doganella, in entrata ...napolitoday