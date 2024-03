Aeroporto di Ancona | ecco Sky Alps per Milano e Roma

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2023 – Dopo l'addio di Aeroitalia dall'International Airport fissato per il 16 marzo,il nuovo vettore interessato ad operare la continuità territoriale dallo scalo marchigiano rispondendo alla procedura d'emergenza bandita dall'Enac, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione: si tratta della compagnia area regionale italiana Sky, che ha presentato all'Enac un'offerta “per l'affidamento delle rotte in regime di oneri di servizio pubblico per le sole rotte daperFiumicino eLinate e viceversa”. L'Enac, dal canto suo, ha fatto sapere di riunire già in giornata la Commissione apposita per valutare quell'offerta pervenuta. Come previsto, se giudicata congrua, Sky ...

"Per la prima volta nella storia, l’aeroporto internazionale di Ancona , con 518.009 passeggeri, è stato supera to dall’aeroporto di Perugia , che ne ha ... (lanazione)

Aeroporto di Ancona: SkyAlps si candida per operare la continuità territoriale su Roma e Milano: SkyAlps ha inoltrato ad Enac l’offerta per operare le rotte in regime di oneri di servizio pubblico da Ancona per Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa, per la copertura dei servizi aerei per un ...travelquotidiano

Aeroporto Sanzio, offerta di Sky Alps a Enac per i voli di continuità per Fiumicino e Linate. «Valuteremo, commissione costituita oggi»: Ancona - Un'unica offerta per le sole rotte Ancona-Fiumicino e Ancona-Linate, e viceversa. L'ha fatta pervenire Sky Alps ad Enac che, ora, la «valuterà riunendo la ...corriereadriatico

Aeroporto di Ancona: SkyAlps si candida a operare la continuità territoriale su Roma e Milano: SkyAlps ha inoltrato ad Enac l'offerta per operare le rotte in regime di oneri di servizio pubblico da Ancona per Roma Fiumicino e Milano Linate ...travelquotidiano