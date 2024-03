Addio Europass | torniamo al Cv di Leonardo I consigli di Laudadio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 4 marzo 2024)è un giovane di trent’anni che lavora in una delle “aziende” più affermate d’Europa. Il suo ceo è Magnifico, non si potrebbe chiedere di meglio. Eppure, la situazione gli sta “stretta”: ha già eguagliato in bravura il suo “capo diretto”, un tale Verrocchio, e non gli dispiacerebbe trasferirsi, cambiare aria, alla ricerca di nuovi stimoli. La sua motivazione si è incrinata a causa di alcune scelte gestionali e organizzative che non lo hanno soddisfatto. Chi di noi non si è mai trovato in una situazione emotiva di questo tipo? Ha sentito parlare di una “start-up” milanese in cui un astro nascente si sta imponendo agli onori della cronaca: Ludovico Maria Sforza cui fin da piccolo, per la sua carnagione, hanno affibbiato il soprannome di “il Moro”.è deciso a fare il salto. La sua modesta estrazione gli ha donato la “cazzimma” per fare ...