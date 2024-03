Addio Euro 2024 per Berardi Il Sassuolo conferma la lesione del tendine d’Achille

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Laufficiale è arrivata: Domenicochiude ufficialmente la sua stagione e diceaglipei in Germania con la maglia azzurra. Come rende noto il, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato lacompleta deldella gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna. Una sfortuna incredibile per l’esterno, che a Verona contro l’Hellas ha fatto il suo ritorno in campo dopo l’assenza di sei partite per un problema al menisco. Un’assenza pesante per i neroverdi, costretti a fare a meno del loro giocatore più rappresentativo in una corsa salvezza che ora li ...