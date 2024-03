Addio a Claudia Fiaschi | vicepresidente nazionale di Confcooperative

Alessio e Claudia di nuovo protagonisti nella registrazione di Uomini e Donne del 22 gennaio 2024. E non solo loro, non sono mancati i colpi di scena tra ... (caffeinamagazine)

Firenze, 4 marzo 2024 – Cordoglio in Toscana per la scomparsa di Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente nazionale di ... (lanazione)

L'Addio a Claudia Fiaschi dalle cooperative che ha diretto: "Sempre alla ricerca del Bene Comune": Una grande passione ha sempre mosso la vita di Claudia. Fino dagli inizi, da giovane educatrice fino ad oggi all'interno di Co&So, passione, curiosità e intelligenza l'hanno animata in un' incessante ...gonews

Addio a Claudia Fiaschi. Il lutto in Toscana: “Donna straordinaria, lascia un grande vuoto”: Firenze, 4 marzo 2024 – Cordoglio in Toscana per la scomparsa di Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente nazionale di Confcooperative. Dal 2022 era alla guida del ...lanazione

Addio a Claudia Fiaschi, “«una vita per il terzo settore»: Scomparsa a Firenze, a 59 anni. Tra i suoi incarichi anche quello di portavoce del Forum nazionale terzo settore. Gardini (Confcooperative): «Lascia un grande vuoto» ...romasette