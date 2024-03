Ad Albino incontro sulla donazione del midollo osseo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 4 marzo 2024). “Il registro dei donatori di: una rete che unisce”. Sarà questa la tematica centrale della serata di venerdì 22 marzo, promossa dall’Associazione Federica Albergoni, all’auditorium dialle 20.45. L’Associazione è nata per ricordare Federica, diciannovenne scomparsa improvvisamente la notte di Natale del 2009 a causa di una leucemia fulminante, e per far sì che sempre meno persone vadanoal suo stesso destino. Proprio per questo i principali obiettivi dell’associazione sono l’informazione e la sensibilizzazione intorno al fondamentale tema delladi. La ONLUS festeggia così il 14esimo di fondazione in concomitanza con il raggiungimento di quota 17mila iscritti al registro bergamasco dei ...