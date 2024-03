(Di lunedì 4 marzo 2024) Sempre più persone si avvicinano al mondo delle aste giudiziarie per comprare casa. Considerato che la vendita scaturisce da una procedura esecutiva, è possibile che, al momento della visita dell’, questo risulti abitato dal. Egli, infatti, ha il diritto di rimanere nell’per tutta la durata della procedura di vendita. Solo con il decreto di trasferimento, successivo al versamento dell’intero prezzo da parte dell’acquirente, il Giudice trasferisce il bene espropriato all’aggiudicatario, ingiungendo aldi rilasciare l’venduto. Sarà il custode giudiziale dell’a dare esecuzione all’ordine di liberazione, anche avvalendosi della forza pubblica e senza particolari formalità procedimentali. Se nell’rimangono beni ...

Acquisto di immobile all'asta giudiziaria occupato dal debitore esecutato: Il consulente di Canfabitare, avv Luigi Maccarone, chiarisce dei dubbi sull'Acquisto di immobile all'asta giudiziaria occupato dal debitore esecutato ...ilrestodelcarlino

Immobiliare, a Milano per comprare un appartamento nuovo ci vogliono in media 6.400 euro al metro quadro: Marzo Zanardi, vicepresidente della Commissione Immobili della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, sottolinea che «la diminuzione dei tassi, prevista per la seconda metà del 2024, ...milanofinanza

Tassi interesse mutui, come cambiano e quando: rate più basse a maggio e giugno: Giovedì si terrà la riunione della Bce, la Banca centrale europea, e sebbene la maggior parte degli analisti non si aspetti un taglio dei tassi, potrebbero però essere ...ilmessaggero