Acque agitate sul Lario manzoniano Lecco | Aglietti silurato Anzi no

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Clamoroso dietrofront del patron Di Nunno: salta l’ipotesi di un ritorno di Foschi e continua invece l’avventura alla guida deldi Alfredoche, ieri pomeriggio, ha diretto l’allenamento “punitivo“ voluto dal numero uno lecchese dopo il ko di Bolzano. È successo davvero di tutto nelle ultime 24 ore in casa del team bluceleste, ultimissimo della classe a meno 7 dalla zona playout dopo la sconfitta di sabato col Sudtirol con un gol incassato all’ultimo respiro, col vulcanico patron Paolo Di Nunno che, subito dopo il match in terra altoatesina, aveva praticamente deciso di cacciare(e con lui il direttore sportivo Domenico Frcchiolla col quale i rapporti sono tesi ormai da tempo) e di richiamare sulla panchina dei lecchesi Luciano Foschi, il tecnico che l’anno scorso ha riportato la squadra in B dopo 50 anni e ...