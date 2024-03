Abruzzo | Conte | ‘sanità disastrata | Marsilio dove è stato 5 anni?’

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – In“troviamo una sanità, mi spiace chedica io invento cose, io parlo con le persone come dovrebbe far lui da presidente della Regione piuttosto che star da Roma a cercare di governare l’. Avrebbe conche quotidianamente ogni persona che incontro mi parla dei problemi della sanità, ma lui in 5 anni dov’era?”. Così il leader del M5S Giuseppein un punto stampa a Sulmona. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - In Abruzzo "troviamo una sanità disastrata , mi spiace che Marsilio dica io invento cose, io parlo con le persone come dovrebbe far ... (liberoquotidiano)

Testa replica a Sottanelli: “Si preoccupi delle passerelle della sua ex coalizione”: AI FATTI CONTINUANO A PENSARCI MARSILIO E IL CDX ROMA – “Le uniche passerelle che ci sono state in Abruzzo sono quelle del centrosinistra. All’on. Di Azione, Giulio Sottanelli, ricordo l’ultima, ...ekuonews

Regionali, Testa: Sottanelli si preoccupi delle passerelle della sua coalizione: L'Aquila. “Le uniche passerelle che ci sono state in Abruzzo sono quelle del centrosinistra. All’on. Di Azione, Giulio Sottanelli, ricordo ...abruzzolive

Salvini: "Dovrete rinviare gli speciali La7 entusiasti per il campo largo, in Abruzzo si vince": "In Abruzzo si vince. Dovrete rinviare gli altri speciali di La7 con l'entusiasmo per il campo largo alle prossime elezioni perché in Abruzzo mi sa che vi va male". Non ha dubbi Matteo Salvini ...tg.la7