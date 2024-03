Aborto in Costituzione Torna la Francia dei diritti Ma basterà con Le Pen?

(Di lunedì 4 marzo 2024) Che avvenga in un periodo in cui le donne sono sotto attacco è importante e simbolico. E rientra nella strategia dei colpi di teatro di Macron per non consegnare l’Eliseo al Rassemblement. Analisi di un assedio

