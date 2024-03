Aborto in Costituzione Non è tutto rose e fiori | ma la Francia scrive un pezzo di storia

(Di lunedì 4 marzo 2024) È il primo paese al mondo. La spinta di Macron per chiare finalità politiche, in cerca di consensi tra l'elettorato progressista; l'ampio consenso in Parlamento convocato in sessione straordinaria a Versailles (780 i voti a favore su 925); il chiaro altolà alle derive trumpiane e orbaniane. Indignato il Vaticano: “Non esiste diritto a sopprimere la vita”

