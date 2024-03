Abodi | “La migliore campagna elettorale è il lavoro quotidiano”

(Di lunedì 4 marzo 2024) CHIETI – “Non credo alle onde in politica, ho sempre immaginato che le campagne elettorali migliori sono quelle tra unae l’altra ovvero il, la collaborazione sistematica, che consente insemplicemente di dire ‘abbiamo fatto’. E poi magari continueremo a fare. È il significato del rapporto che c’è sempre stato con il presidente Marsilio da tempi non sospetti: io sono ministro da un anno, ma posso testimoniare una collaborazione che è iniziata ben prima, da presidente del Credito Sportivo. Io credo che questo gli elettori lo sappiano valutare”. Lo ha detto il ministro per lo sport e le politiche giovanili, Andrea, nel pomeriggio a Chieti, a margine dell’incontro nella sala consiliare della Provincia, sul ...

Il Ministro per lo sport Andrea Abodi ha parlato a Tv Play della Supercoppa in Arabia: «Non dobbiamo essere integralisti. L’ho detto questa mattina in una ... (ilnapolista)

"Non credo alle onde in politica, ho sempre immaginato che le campagne elettorali migliori sono quelle tra una campagna elettorale e l'altra ovvero il lavoro ... (quotidiano)

I 50 Top Pizza Asia,la migliore The PizzaBar on 38th con 8 posti: The Pizza Bar on 38th si conferma la migliore pizzeria per 50 Top Pizza Asia - Pacific 2024. Si tratta della pizzeria più piccola del mondo, con solo 8 posti, guidata da Daniele Cason, executive chef ...ansa

Abodi, migliore campagna elettorale è il lavoro quotidiano: "Non credo alle onde in politica, ho sempre immaginato che le campagne elettorali migliori sono quelle tra una campagna ... Lo ha detto il ministro per lo sport e le politiche giovanili, Andrea Abodi, ...ansa

IL MINISTRO - Abodi: "Mancano soltanto due stadi per Euro 2032, il Maradona va riqualificato": In occasione del premio Città dei Giovani 2024 a Napoli, Andrea Abodi è intervenuto per parlare degli Europei 2032 e degli stadi che ospiteranno la competizione in Italia. Queste le parole di Abodi: ...napolimagazine