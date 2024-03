A Vergaio per la proiezione di ‘Berlinguer ti voglio bene’ | gli amici di infanzia di Benigni | “Un tuffo nel passato”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Prato, 4 marzo 2024 - Ha riscosso un ottimo successo l'iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Prato, in collaborazione con il Circolo Arci l’Unione, alla Casa del Popolo di, ossia lasu maxi schermo di "Berlinguer tibene", il film del 1977 diretto da Giuseppe Bertolucci, con protagonista l'idolo di casa Robertonei panni del giovane Marco Cioni. Si sono presentati in più di 50 - fra i quali anche il sindaco Matteo Biffoni - per non perdersi la visione della pellicola trasmessa in tv, per la precisione su La 7, senza censure per la prima volta dalla sua uscita. «Abbiamo organizzato tutto velocemente, ma ci ha fatto molto piacere ospitare un evento del genere - le parole di Tiziano Melani, presidente della Casa del Popolo di- Anche perché questo ...