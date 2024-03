A Milano c' è un osteria dove si mangia benissimo | si paga il giusto e sono pure simpatici No | non è uno scherzo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 4 marzo 2024) È un sabato pomeriggio di pioggia e di Moda aquando scopri che gli amici carissimi con cui ti saresti visto a cena di lì a poco non avevano prenotato nulla, panico. Mi armo di guida della Lombardia del Gambero Rosso e inizio la via crucis, imbattendomi anche negli odiatissimi (e disfunzionali) sistemi di prenotazione online, finché decido di provare un locale che non conoscevo, l’Lagrandissima, anche vicino casa. Chiamo, risponde un essere umano (buon segno), che gentilissimo mi dice che hanno avuto una disdetta e che ha posto. Figo, preso. E ho fatto bene perché l’Lagrandissima è davvero un postore e stare bene, merce rarissima adi questi tempi. Giovani, carini e occupati (a fare ristorazione umana) I giovani titolari, competenti e ...