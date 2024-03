A Firenze via alle potature degli alberi nell' area di viale Giannotti

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – Sono iniziati agli interventi di potatura delle alberaturedi. Se ieri gli interventi si sono concentrati nel tratto piazza Gavinana-via Caponsacchi (rotatoria esclusa) e nel tratto via Caponsacchi (rotatoria esclusa)-via Bocchi, in questi giorni i lavori si sposteranno nel tratto via Uguggione della Faggiola-via di Ripoli. In orario 9-17 previsti divieti di sosta e un restringimento di carreggiata con revoca della corsia preferenziale. A seguire gli interventi interesseranno le alberature sul lato ingresso città. Anche in questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta tra via Erbosa e via Uguggione della Faggiola: la corsia preferenziale resta revocata e utilizzata per il transito in direzione ...

Tragedia familiare questa sera, 1 marzo 2024, nel centro storico di Firenze . Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Santa Lucia . Sul ... (firenzepost)

Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti stamattina, 2 marzo 2024, alle ore 9:45 a Firenze in Via della Vigna Vecchia , per un incendio che si ... (firenzepost)

Firenze , 3 marzo 2024 – lavori ai marciapiedi in via di Ripoli e via Cavour , ecco alcuni interventi che prenderanno il via a Firenze . Per quanto riguarda le ... (lanazione)

Renato Zero torna sul palco. "La cosa più elegante che farò per l'addio". Poi la stoccata a Baglioni: Un fiume di energia e passione travolge il Nelson Mandela Forum di Firenze, dove Renato Zero ha dato il via al suo tour "Autoritratto". Un ritorno trionfale per l'artista romano, che a 73 anni suonati ...spettacoli.tiscali

Interruzione dell’erogazione dell’acqua in via del Ponte di Mezzo: Causa lavori urgenti sulla rete idrica, dalle ore 10.30 sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in via del Ponte di Mezzo (tratto da via Il Massaio a via dei Marignolli). Abbassamenti di ...nove.firenze

Il ricordo della Gentilezza di Astori: Il libro verrà presentato oggi alle 17.30 alla Libreria Gioberti di Firenze ( via Gioberti). Condurrà i lavori il giornalista Paolo Caselli. Previsti anche gli interventi del giovane rapper di Lucca, ...corrieredellosport