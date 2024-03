A che ora parte Ganna oggi nella cronometro della Tirreno-Adriatico | n di pettorale | programma esatto | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il campione d’Italia contro il tempo Filippotenterà di conquistare l’ambita maglia azzurraindividualedi ciclismo su strada, la Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, lunga 10 km: l’azzurro prenderà il via alle ore 15.24. Lanza del primo corridore è prevista alle ore 12.35, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara è calcolato attorno alle ore 15.40 circa. La diretta tv in chiaro sarà affidata dalle 13.05 a Rai Sport HD poi dalle 15.00 a Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 2 HD. Lo streaming gratuito sarà di Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato ad eurosport.it e discovery+. Di seguito la startlist con gli orari dinza di tutti i ciclisti ...