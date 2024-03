A Caserta il più grande campus data center del meridione | verrà costruito nella ex Saint Gobain

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 4 marzo 2024). Dba Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni Ict per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, sbarca nel Sud Italia, sviluppando il piùprogetto didel Mezzogiorno. Nei prossimi giorni Dba group, tra le prime 10 società di ingegneria in Italia secondo il ‘Report 2023 on the Italian architecture, engineering and construction industry’ di Guamari, concluderà il progetto esecutivo per la realizzazione del primo dei vari building deldi, che una volta finito occuperà una superficie totale di 60.000 mq per 22,5 MW di ...