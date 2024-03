A 91 anni diventa star di TikTok | “Metto ancora la minigonna e non rinuncio ai tacchi” La storia di Betsy Lou

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) “L’età è soltanto un numero” non rappresenta solamente un motto perLou, ma un vero e proprio stile di vita. All’età di 91stando sempre più un’icona nel mondo di. I suoi video hanno fatto innamorare di lei il pubblico. Nei contenuti caricati in rete, la creator si mostra con look sgargianti, molto giovanili, pronta a rapire i propri followers a suon di… musica. Perché sì, per Lou – come da lei scritto nella descrizione del profilo social – “il pianoforte è il mio rilassamento” e in quasi tutte le clip lo suona divinamente. San Valentino, Natale e non solo: nei cortometraggi la statunitense dedica alcune suonate ai propri seguaci. La nonna conta 75mila followers sue, la clip più visualizzata, ha superato il milione di visualizzazioni. Nei ...