70enne travolta e uccisa sulle strisce pedonali

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una tragedia quella avvenuta domenica sera, 3 marzo, in via Emilia est, a Parma: è proprio qui che una donna di 70 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto di grossa cilindrata. I testimoni l’hanno vista attraversareall’incrocio con via Rossini, all’altezza del civico 21. Un suv bianco – Porsche Macan – l’ha centrata e scaraventata sul lato opposto della strada, a notevole distanza. Le condizioni dell’anziana sono subito apparse gravissime. I sanitari del 118, allertati dai passanti, hanno praticato il massaggio cardiaco sul marciapiede sotto la pioggia, ma lanon era vigile ed è morta poco dopo il trasporto all’ospedale Maggiore. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi di rito. Auto sbanda in A21: gravi madre, padre e figlioletto di due mesi Un altro ...