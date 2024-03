4 marzo | giornata per la prevenzione dell’obesità Sapete che bere acqua aiuta a combatterla?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Firenze, 42024 - Nel mondo, ad oggi, più di 2 miliardi di adulti presentano un eccesso di peso e di essi oltre 650 milioni sono affetti da obesità. L’allarme è alto, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha coniato il termine “Globesity” per indicare l'epidemia di obesità, che colpisce adulti e bambini in tutto il mondo. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, l'Italia non è immune da questo problema: si stima che il 43% della popolazione adulta abbia un eccesso di peso (di cui il 33% sovrappeso e il 10% obesità). Ma cosa fare per dimagrire?a combattere l'obesità La buna notizia è chea combattere l'obesità. Uno studio americano, dell'Università del Michigan, ha infatti scoperto un legame stretto tra scarsa idratazione ...