10eLotto | doppio colpo clamoroso | 100 mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 4 marzo 2024), il. Ecco quello che è successo nelle ultime estrazioni. In totale portati a casa la bellezza di 100Più passa il tempo e più il, gioco che non solo è legato all’estrazione del Lotto ma ha anche una parte proprio dedicata a sé, con un’estrazione ogni cinque minuti, attira un numero di persone importanti, che vengono ovviamente stuzzicate anche dalle vincite che questo particolare sistema riesce a regalare. Una tabaccheria dove si può giocare il(AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, perché nelle ultime estrazioni, così come si legge su Agimeg.it, sono stati piazzati due colpi importantissimi che fanno capire come si possa vincere sia nel primo che nell’altro caso. Basta poco, quel pizzico di fortuna ...